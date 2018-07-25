"Выбежали под колеса": отец водителя Hummer рассказал свою версию смертельного ДТП

Водитель Hummer Кирилл Островский, который сбил девочку на пешеходном переходе в Киеве, старался затормозить, чтобы не допустить наезда, и не собирался убегать с места ДТП.

Об этом ТСН по телефону рассказал отец задержанного, Олег Островский. Он также уверен, что сын не ехал на красный – допускает, что авария произошла в момент смены сигнала светофора, а ребенок резко выбежал на дорогу.

"Он ехал во втором ряду, но возле пешеходного перехода стояла машина большая – джип какой-то или микроавтобус – он уже не помнит. И вдруг резко под колеса выскочила девочка, а за ней мама сразу. Понятное дело, он попытался затормозить, но у него не получилось", – пояснил он.

По словам отца, Островский-младший так и не понял почему ему не удалось затормозить.

"Но или не сработали тормоза, или они сработали юзом, но я не знаю точно это – мои предположения. Невозможно было среагировать быстро, когда из-за автобуса или машины выбегает маленький ребенок под колеса прямо", – сказал Олег Островский.

Также мужчина утверждает, что Кирилл не находился под влиянием алкоголя или иных средств. По его словам, это уже подтверждено экспертизами. Кроме того, по словам Островского-старшего, его сын не собирался убегать с места аварии.

"Снять номера – это импульс был, самосохранение. А потом он вернулся и пытался помогать, всем помогать – и скорую вызывать, и девочке помогать. Просто машину там негде было поставить, припарковать – он чуть ниже ее поставил", – заявил он.

Семья водителя намерена "добиваться правды" и доказать, что Кирилл совершил наезд не по своей вине.

Напомним, трагедия произошла в центре столицы вечером 24 июля. Элитный внедорожник сбил десятилетнюю девочку, а водитель пытался скрыться с места аварии. Позже оказалось, что погибшая приехала с родными из Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в прокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП.