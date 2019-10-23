Не может иметь своих детей: раскрыты подробности о похитительнице ребенка под Киевом

Похитительницей ребенка в пгт Коцюбинское под Киевом оказалась женщина, которая не может иметь собственных детей.

Об этом сообщили активисты на странице "Службы розыска детей" в Facebook. К преступлению девушку побудил очередной выкидыш.

"Она призналась, что на самом деле украла ребенка и привезла его домой. Планировала воспитать, как собственного, и обмануть мужа, который временно в другой стране, что этот ребенок их. На такой отчаянный и жестокий шаг она решилась после выкидыша", – сообщили в соцсети.

Facebook Ирпенское управление полиции

Малыша нашли невредимым

Женщина и ребенок были найдены в селе Софиевская Борщаговка. Похитительница увозила ребенка из родного дома на такси в то время, как мать отлучилась на почту.

Как писал OBOZREVATEL, ребенка похитили около 11:50 часов дня. Уже в 15:20 правоохранители дали отбой по перехвату – разыскиваемым авто оказалось такси. Около 16:20 в полиции сообщили, что нашли ребенка. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!