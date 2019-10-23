Главная Новости
23 октября • обновлено в 17:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Не может иметь своих детей: раскрыты подробности о похитительнице ребенка под Киевом

Читать материал на украинском

Похитительницей ребенка в пгт Коцюбинское под Киевом оказалась женщина, которая не может иметь собственных детей.

Об этом сообщили активисты на странице "Службы розыска детей" в Facebook. К преступлению девушку побудил очередной выкидыш.

"Она призналась, что на самом деле украла ребенка и привезла его домой. Планировала воспитать, как собственного, и обмануть мужа, который временно в другой стране, что этот ребенок их. На такой отчаянный и жестокий шаг она решилась после выкидыша", – сообщили в соцсети.

Не может иметь своих детей: раскрыты подробности о похитительнице ребенка под Киевом

Facebook Ирпенское управление полиции

Малыша нашли невредимым

Малыша нашли невредимым

Женщина и ребенок были найдены в селе Софиевская Борщаговка. Похитительница увозила ребенка из родного дома на такси в то время, как мать отлучилась на почту.

Новости
В Харькове посреди улицы похитили девушку: объявлен план "Перехват"
Не может иметь своих детей: раскрыты подробности о похитительнице ребенка под Киевом

Как писал OBOZREVATEL, ребенка похитили около 11:50 часов дня. Уже в 15:20 правоохранители дали отбой по перехвату – разыскиваемым авто оказалось такси. Около 16:20 в полиции сообщили, что нашли ребенка. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Похищение младенца в Коцюбинском" на OBOZREVATEL.

Тема
Похищение младенца в Коцюбинском
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения