Не дошел всего 600 метров: под Киевом электричка насмерть сбила пешехода

Под Киевом в Фастовском районе электричка насмерть сбила мужчину. По предварительной информации, он возвращался в родное село Малая Снитынка около 5 утра 8 июля.

Смертельное ЧП произошло на 915 км на пути "Фастов - Сорочий Брид", уточнили в службе коммуникации Нацполиции в Киевской области.

"Парень был в наушниках и не слышал, как приближается электропоезд "Фастов-Мотовиловка". Машинист сигналом пытался предупредить, но бесполезно. Когда парень обернулся – уже было поздно. Он не дошел до дома всего 600 метров", – рассказали жуткие подробности правоохранители.

Погибший Полиция в Киевской области

Правоохранители открыли уголовное производство по статье за нарушение правил движения или эксплуатации транспорта.

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Лесной Буче (Киевская область) поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину. Она не заметила его, потому что шла в капюшоне.

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