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Не дошел всего 600 метров: под Киевом электричка насмерть сбила пешехода

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Под Киевом в Фастовском районе электричка насмерть сбила мужчину. По предварительной информации, он возвращался в родное село Малая Снитынка около 5 утра 8 июля.

Смертельное ЧП произошло на 915 км на пути "Фастов - Сорочий Брид", уточнили в службе коммуникации Нацполиции в Киевской области.

"Парень был в наушниках и не слышал, как приближается электропоезд "Фастов-Мотовиловка". Машинист сигналом пытался предупредить, но бесполезно. Когда парень обернулся – уже было поздно. Он не дошел до дома всего 600 метров", – рассказали жуткие подробности правоохранители.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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