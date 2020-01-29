Наживались на онкобольных: в Киеве пойдут под суд двое медиков из Института рака

В Киеве будут судить двух сотрудников Нацинального института рака – заведующего отделением и врача-онколога, которых задержали за вымогательство оплаты медикаментов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно.

Следователи уже завершили досудебное расследование в отношении этих медиков. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Так, в течение 2018-2019 годов они требовали и получали от пациентов деньги за лекарства, которые были закуплены за бюджетные средства и предназначены для бесплатного лечения онкологических больных.

В Киеве пойдут под суд двое медиков из Института рака. Иллюстрация

Потерпевшими признали пять уже пациентов. Им нанесли материальный ущерб в размере 39 500 гривен.

Так, было завершено досудебное расследование в уголовном производстве относительно заведующего, 1968 года рождения, и врача-онколога, 1966 года рождения, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184 (Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь), ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направили в Голосеевский районный суд г. Киева. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить двух сотрудников Нацинального института рака – заведующего отделением и врача-онколога Полиция Киева

В Киеве будут судить двух сотрудников Нацинального института рака – заведующего отделением и врача-онколога Полиция Киева

Их задержали за вымогательство денег за бесплатные медикаменты Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему с продажи онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

Прокуратура Киева объявила подозрение заведующему клиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу, которые наживались на пациентах.

Журналистка Янина Соколова заявила, что директор Национального института рака в Киеве, выпускница Киево-Могилянской академии Елена Колесник причастна к масштабным коррупционным схемам с лекарствами и живет не в соответствии со своими средствами.

Также, по словам Соколовой, должностные лица НИР в Киеве, несмотря на вспышку коррупционного скандала, пытаются замять его.

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