"Нашли в луже крови": в Киеве произошел загадочный инцидент

В Оболонском районе Киева 5 июня обнаружили истекающего кровью парня.

Друзья потерпевшего рассказали, что накануне он употреблял алкогольные напитки, а под утро его нашли в квартире с тяжелой раной, передает "Информатор".

"На улице Ярослава Ивашкевича, 5 обнаружили молодого человека в луже крови. Ему 27 лет, зовут Алексеем. У него порезана левая рука в районе предплечья. Парня в бессознательном состоянии госпитализировали с большой потерей крови. Было ли это попыткой суицида или несчастным случаем ― определит следствие", ― написали в издании.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

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