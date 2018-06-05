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"Нашли в луже крови": в Киеве произошел загадочный инцидент

2.2тЧитать новость на украинском

В Оболонском районе Киева 5 июня обнаружили истекающего кровью парня.

Друзья потерпевшего рассказали, что накануне он употреблял алкогольные напитки, а под утро его нашли в квартире с тяжелой раной, передает "Информатор".

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"На улице Ярослава Ивашкевича, 5 обнаружили молодого человека в луже крови. Ему 27 лет, зовут Алексеем. У него порезана левая рука в районе предплечья. Парня в бессознательном состоянии госпитализировали с большой потерей крови. Было ли это попыткой суицида или несчастным случаем ― определит следствие", ― написали в издании.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

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Место
УкраинаКиев
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