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16 декабря • обновлено в 15:34
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/ Криминал

Нашли в лесу: под Киевом при страшных обстоятельствах умер парень

2.1т
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В Вишневом Киевской области правоохранители обнаружили мертвым 17-летнего местного жителя, который ранее считался пропавшим без вести.

Отмечается, что юноша ушел из дома еще 5 декабря, правоохранители обнаружили разыскиваемого умершим в лесопарковой зоне столицы. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

По предварительным данным, несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом

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Нашли в лесу: под Киевом при страшных обстоятельствах умер парень

Полиция Киевской области

Отмечается, что тело умершего уже направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 декабря в Киеве из окна многоэтажного дома выпрыгнула 30-летняя женщина – мама маленького ребенка. По прибытию скорой помощи она уже была мертва.

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Автор
Дина Баронова
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
самоубийство умер ребенок расследование Национальная полиция Украины
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