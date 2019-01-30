Нашел замаскированную бомбу: в Киеве пытались взорвать руководителя охраны

В Киеве неизвестные подложили бомбу в автомобиль руководителя охраны одного из частных предприятий.

Выйдя утром к своей машине, мужчина увидел на ней "шашку" такси. Когда он сбросил предмет, то заметил под ним неизвестное устройство, сообщает УНН.

Полиция, прибывшая на место происшествия, констатировала, что в "шашке" было заложено радиоуправляемую взрывчатку.

Предварительно установлено, что устройство имело в себе заряд взрывчатки в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По данному факту начато расследование. Уголовное производство открыто по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел взрыв в торговом центре. В сети появились фото с места ЧП.

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