"Напугали до смерти": в Киеве "засветились" взломщики квартир

В Днепровском районе Киева заметили взломщиков, которые ходят по подъездам и пытаются открыть двери квартир.

О том, по какой схеме действуют злоумышленники, рассказали в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

"11 июня на ул. Радужная, 47, была неоднократная попытка взлома двумя мужчинами. Они поломали дверную ручку у меня на дверях и "напугали до смерти" девушку, которая в тот момент была дома. Соседке они пытались взломать кладовку, но ничего не получилось", ― рассказали очевидцы в группе.

Как писал OBOZREVATEL, на улицах Киева орудовала банда воров, которая срывала с женщин драгоценности.