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3 марта • обновлено в 13:04
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Напал с топором на братика и тетку: появились подробности ЧП под Киевом

1.6т
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Пятилетний мальчик, которого 14-летний подросток в Киевской области изрезал ножом, находится в реанимации.

Отец пострадавшего Святослав Козырев сообщил на своей странице в Facebook подробности кровавого нападения. По его словам, подростка, который в Крюковщине Киево-Святошинского района напал с ножом и топором на двоюродного брата и тетку, зовут Арсений.

"Хладнокровно убивал моего 5-летнего сына в собственном доме. Резал ножом, зажав в угол. Колол в грудь и в спину, в самое сердце!" – написал отец мальчика.

Нападение произошло на территории коттеджного городка в жилом массиве Крюковщина

Нападение произошло на территории коттеджного городка в жилом массиве Крюковщина

Виновной в происшествии мужчина считает мать подростка – Елену Н. Когда Арсению было 13 лет, женщина, по его словам, отправила школьника жить к сестре Юлии.

"В мой дом, к моему ребенку, которого он беспощадно убивал. А его мать вместо сочувствия и помощи ещё и открыто угрожала, в присутствии полиции и соседей!" – подчеркнул Святослав.

"Убивал моего 5-летнего сына": появились подробности резни под Киевом

В комментарии OBOZREVATEL мужчина сообщил, что его сын находится в реанимации одной из больниц. "Я с ним круглосуточно", – уточнил отец мальчика.

Напомним, что 1 марта 14-летний подросток напал в доме на своих родственников. Поводом стала ссора с тетей. Полиция задержала парня. Уголовное производство открыто по статьям "умышленное убийство" "покушение на преступление".

В соответствии со статьей 22 Уголовного кодекса Украины, уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.

Место преступления

Место преступления

В пресс-службе ГУНП в Киевской области нам сообщили, что на учете правоохранительных органов и врачей подозреваемый не находился.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина с ножом напал на родителей и нанес им серьезные телесные ранения. Выяснилось, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
криминал
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