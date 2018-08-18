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LadyCity

Налетели сзади: в Киеве жестоко избили дочь погибшего волонтера

18.2тЧитать новость на украинском

В пятницу, 17 августа, в Киеве на Троещине сильно избили дочь умершего волонтера Анастасию Павлову.

"Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтёрил для украинской армии, избили вчера ночью", - написал в своем facebook волонтер Тим Златкин.

Избитая девушка описала в facebook события того вечера.

"Тогда была я одна и 6 человек против меня, из который 4 мальчика... Я вышла встретить друга, сзади налетели и просто отключилась на секунду, а потом начали ржать и говорить типа, если она сейчас встанет и тронет Карину, то мы её с ног погасим", - написала она.

Анастасия Павлова отметила, что она перепугалась и не ожидала нападения, поскольку тот человек, который предложил встретиться, был другом семьи.

"Он поддержал нас в трудную минуту... Ему папа простил все, что это человек сделал тогда, когда он был жив еще и украл его нож", - добавила она.

Павлова сообщила, что обратилась в Больницу скорой помощи, но полиция на вызов в БСП не приехала. А врачи не исключили, что у девушки могут быть осложнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в г. Днепр умерла известный волонтер и общественный деятель Анна Яценко.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
Детей трогать не нужно, если конечно дочка этого пособника хохлоубийцам не была такая же отбитая на всю голову.
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Краско Евгения
Краско Евгения
А что ты ожидала от свидомых, девочка? Предадут, продадут за тридцать серебрянников.
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Моня
Моня
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвнєм життя в Українi ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому роблять ще такi вчинкi", - А. Парубiй.
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