В Киевской области задержали двух правоохранителей из Кагарлицкого отдела полиции, которых подозревают в изнасиловании 26-летней женщины.

О подробностях преступления, произошедшего в ночь с 23 на 24 мая 2020 года, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По предварительной информации, оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля, – надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", – говорится в сообщении .

На Киевщине полицейских подозревают в изнасиловании

В то же время отмечается, что кроме этого, правоохранители применили физическую силу и в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции.

В частности, угрожая потерпевшему изнасилованием, полицейские "ставили его на колени, били по голове дубинками, а также надевали противогаз и тоже стреляли из пистолета табельного оружия над головой". В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

ГБР задержало двух полицейских по подозрению об изнасиловании и пытках людей в помещении ОП dbr.gov.ua

В ГБР подчеркнули, что в настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ГБР задержало двух полицейских по подозрению об изнасиловании и пытках людей в помещении ОП dbr.gov.ua

Пока продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.

ГБР задержало двух полицейских по подозрению об изнасиловании и пытках людей в помещении ОП dbr.gov.ua

Досудебное же расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в больницу Кагарлыка обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании, к которому были причастны сотрудники полиции. Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.

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