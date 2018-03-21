На трассе Киев – Одесса маршрутка перевернулась на крышу: видео с места ДТП

В Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела на обочину и перевернулась на крышу.
ДТП произошло 21 марта на трассе Киев – Одесса, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Двигаясь в сторону Киева, в селе Саливонки, на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами. Существенно никто не пострадал", – говорится в сообщении.
В соцсети также опубликовано видео с места аварии. Автор ролика утверждает, что маршрутка вылетела с поворота из-за скользкой дороги.
Как сообщал "Обозреватель", в Киевской области водитель автомобиля BMW на литовской регистрации устроил смертельное ДТП.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.