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На трассе Киев – Одесса маршрутка перевернулась на крышу: видео с места ДТП

1.8тЧитать новость на украинском

В Киевской области маршрутка с пассажирами вылетела на обочину и перевернулась на крышу.

ДТП произошло 21 марта на трассе Киев – Одесса, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Двигаясь в сторону Киева, в селе Саливонки, на скользкой дороге, слетела с трассы и перевернулась маршрутка с пассажирами. Существенно никто не пострадал", – говорится в сообщении.

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В соцсети также опубликовано видео с места аварии. Автор ролика утверждает, что маршрутка вылетела с поворота из-за скользкой дороги.

Как сообщал "Обозреватель", в Киевской области водитель автомобиля BMW на литовской регистрации устроил смертельное ДТП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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