На Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Правоохранители уже задержали лиц, причастных к убийству.

Пострадавший исчез еще вечером 26 ноября. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева.

"Задержаны двое жителей Киевской области по подозрению в пособничестве в умышленном убийстве предпринимателя – гражданина Грузии, который незадолго до этого прибыл в столицу по бизнес-делам", – говорится в сообщении.

На Киевщине жестоко расправились с иностранным бизнесменом Прокуратура Киева

Так, 26 ноября иностранец сел в авто в центре города и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь. Тогда его знакомые сообщили об исчезновении мужчины в правоохранительные органы.

Позже тело пропавшего с огнестрельными ранениями обнаружили в заброшенном колодце на территории Киевской области. Правоохранителям удалось установить лиц, которые за деньги скрыли тело и уничтожили вещественные доказательства.

Киевская местная прокуратура № 10 сообщила задержанным о подозрении в пособничестве в умышленном убийстве. Будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители будут принимать меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также мотивов и обстоятельств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в воскресенье, 1 декабря, обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам же депутат остался жив.

Полиция Киева 2 декабря задержала двух подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его сына.

Также на Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу авто Мерседес АА0070MI, который принадлежал бизнесмену Игорю Сало.

В результате инцидента погиб один человек, еще две – пострадали.

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