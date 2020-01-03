На Киевщине в жестком ДТП с микроавтобусом погиб молодой столичный спасатель: фото

В ДТП между селами Поток и Шандра Мироновского района Киевской области 2 января погиб молодой столичный спасатель Николай Тунеев.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook. Коллеги погибшего выразили соболезнования его родным и друзьям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Большая семья Киевского гарнизона потеряла надежного товарища, друга и профессионала. В результате страшного события на 33 году жизни погиб пожарный-спасатель 4 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, сержант службы гражданской защиты Николай Тунеев", – говорится в посте.
На Киевщине в жестком ДТП с микроавтобусом погиб молодой столичный спасатель
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
На Киевщине в ДТП погиб молодой столичный спасатель
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 2 января в страшную аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.
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