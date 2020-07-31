На Киевщине в реке утонула 10-летняя девочка: детали трагедии. Видео

В Белой Церкви Киевской области в реке Роси утонула 10-летняя девочка, которая гуляла с собакой.

Трагедия произошла 31 июля, рассказали в пресс-службе полиции Киевской области журналисту OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Тело ребенка отправили на экспертизу, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как отмечается в сюжете телеканала "Крокус", погибшую обнаружили прохожие, они и вызвали правоохранителей и скорую. Однако спасти ребенка не удалось.

"Некоторые свидетели утверждают, что девочка иногда выгуливала свою собачку вблизи этого места", – рассказала пресс-секретарь Белоцерковского отдела полиции Оксана Барковская.

В этот день ребенка с собакой у реки видел и рыбалка. Следствие будет устанавливать причины гибели несовершеннолетней.

"Тело девочки было обнаружено около 3-4 метров от берега. В связи с тем, что там болотная поверхность, вероятно, что девочку затянуло в это болото, в результате чего произошла паника. Но это предварительная версия. Одна из версий", – отметила Барковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина из окна квартиры увидела в озере Андреевском тело мужчины. Позже погибшего достали и передали правоохранителям.