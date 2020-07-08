На Киевщине в пожаре едва не погибли мужчина и маленький ребенок
На Киевщине в пожаре едва не погибли мужчина и маленький ребенок. Суспільне
В селе Любарцы Бориспольского района Киевской области 8 июля произошел пожар в жилом доме. В результате ЧП пострадали молодой мужчина и маленький ребенок.
Трагедия произошла на улице Калиновой. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.
На место немедленно направили спасателей. Там было установлено, что огонь охватил весь дом. Пожар сначала локализовали, а затем ликвидировали.
Во время тушения выявили двух пострадавших: мужчину, 1988 года рождения, и ребенка, 2018 года рождения. С ожогами их передали скорой и доставили в Бориспольскую центральную районную больницу.
Причина пожара и сумма ущерба установятся позже. Погибших нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, в одной из квартир дома на улице Радужная, 69, произошли утечка газа и пожар, людей пришлось эвакуировать.