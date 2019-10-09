На Киевщине в ДТП погибли сестры-близняшки: жуткие фото и подробности

В селе Требухов Броварского района Киевской области в ДТП погибли 35-летние сестры-близняшки. Женщины переходили дорогу в неустановленном месте – их сбило авто, которое ехало на скорости.
Авария произошла возле одного из жилых домов, написала пресс-служба полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Недалеко от него близнецы переходили проезжую часть в неустановленном месте. На скорости на них наехало авто. От мощного удара женщин отбросило на несколько метров. В автомобиле разбилось лобовое стекло.
На Киевщине в ДТП погибли сестры-близняшки
Полиция Киевской области
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – обе сестры погибли на месте ЧП.
В селе Требухов Броварского района Киевской области в ДТП погибли 35-летние сестры-близняшки
Полиция Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве вечером 7 октября случилась ДТП с четырьмя машинами, в результате которого пострадали два человека. Водитель и пассажир авто-виновника Chevrolet после столкновения скрылись, а транспортное средство оставили. По словам очевидцев, за рулем были подростки.
Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП. Он ехал на большой скорости, не повернул на развилке, "вылетел" на газон и перевернулся.
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