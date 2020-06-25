На Киевщине столкнулись автобус и две легковушки: пострадала женщина

На Киевщине столкнулись автобус и две легковушки

В Белой Церкви Киевской области столкнулись два легковых авто и автобус. В результате ДТП пострадала женщина, которая в это время переходила дорогу.

Авария произошла в четверг утром, 25 июня. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Столкнулись автобус марки Ataman и легковые автомобили марок: Mercedes-Benz и Ford Fusion... По словам очевидцев происшествия, 29-летняя водитель на машине марки Ford Fusion не заметила Mercedes-Benz во время перестройки в другую полосу для движения", – говорится в сообщении.

На Киевщине столкнулись автобус и две легковушки Патрульная полиция Белой Церкви

Тогда и произошло столкновение легкового автомобиля марки Ford с автобусом. В то же время проезжую часть на пешеходном переходе пересекала женщина, которая была травмирована.

На Киевщине столкнулись автобус и две легковушки Патрульная полиция Белой Церкви

Пострадавшую госпитализировали, а патрульные обеспечивали дорожное движение. Детали происшествия будут устанавливать следователи.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Ковалевка Васильковского района Киевской области 24 июня произошло ДТП, в котором пострадала 13-летняя велосипедистка.