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18 февраля • обновлено в 13:34
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/ Криминал

На Киевщине собрали полицейских, военных и спасателей: в чем дело

1.8т
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С 18 и до 21 февраля на территории города Белая Церковь и прилегающих районов Киевской области будут проходить масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook. Учения пройдут с участием подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, ВСУ и органов государственной власти.

Жителей Киевщины призвали сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям. Их также попросили соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и носить документы, удостоверяющие личность.

На Киевщине собрали полицейских, военных и спасателей

На Киевщине собрали полицейских, военных и спасателей

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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