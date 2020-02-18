На Киевщине собрали полицейских, военных и спасателей: в чем дело

С 18 и до 21 февраля на территории города Белая Церковь и прилегающих районов Киевской области будут проходить масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook. Учения пройдут с участием подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, ВСУ и органов государственной власти.

Жителей Киевщины призвали сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям. Их также попросили соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и носить документы, удостоверяющие личность.

На Киевщине собрали полицейских, военных и спасателей

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Славутич Киевской области умер 47-летний защитник Украины, киборг, который боролся за Донецкий аэропорт, Евгений Арефьев с позывным "Спартак".

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