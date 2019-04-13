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/Криминал

На Киевщине рейдеры захватили предприятие: вмешалась полиция

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В Киевской области неизвестные мужчины в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Вильшанского сельского совета.

Как сообщила в Facebook полиция Киевской области, утром в субботу, 13 апреля, около 50-ти мужчин в балаклавах и камуфляжной форме собрались у сельского кооператива "Новоселицкое". При себе они имели документы, похожие на поддельные, и пытались захватить предприятие.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Уже по приезде полицейские задержали нападавших и положили их на землю. В машинах мужчин полиция нашла оружие.

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По данному факту правоохранители открыли три уголовных производства по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "Служебный подлог".

Правоохранители проводят обыски в соседнем населенном пункте, где временно проживает группа нападавших.

На Киевщине рейдеры захватили предприятие: вмешалась полиция

kv.npu.gov.ua

На Киевщине рейдеры захватили предприятие: вмешалась полиция

kv.npu.gov.ua

На Киевщине рейдеры захватили предприятие: вмешалась полиция

kv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в городе Глухов (Сумская область) группа молодых вооруженных людей ворвалась на территорию предприятия "Росток-Холдинг".

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Место
УкраинаКиев
Тег
полиция
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Не, не, это чисто Европа! За то сояле на Майдане!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну если в балаклавах, то это патриоты Украины. Привет из 90-х, дэбилы!!!
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