На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП: ранены медики. Фото

В Киевской области 29 апреля произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, водитель которого был пьян. В результате пострадали два фельдшера.
Авария случилась на автодороге М – 03 (Киев – Харьков – КПП Довжанский), у поворота на Переяслав. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На месте правоохранители выяснили, что автомобиль скорой Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen, который двигался по главной дороге. Тогда произошло столкновение.
На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП
Патрульная полиция Киевской области
В результате ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя скорой признаки алкогольного опьянения. Также он не имел при себе водительского удостоверения. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят все детали события.
На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП
На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, рядом со станцией метро "Позняки", 28 апреля произошло ужасное ДТП, в результате которого один человек погиб, а один – пострадал.
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