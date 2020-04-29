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29 апреля • обновлено в 17:51
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/ Криминал

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП: ранены медики. Фото

1.3т
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В Киевской области 29 апреля произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, водитель которого был пьян. В результате пострадали два фельдшера.

Авария случилась на автодороге М – 03 (Киев – Харьков – КПП Довжанский), у поворота на Переяслав. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте правоохранители выяснили, что автомобиль скорой Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen, который двигался по главной дороге. Тогда произошло столкновение.

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

Патрульная полиция Киевской области

В результате ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя скорой признаки алкогольного опьянения. Также он не имел при себе водительского удостоверения. В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят все детали события.

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

На Киевщине пьяный водитель скорой устроил ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, рядом со станцией метро "Позняки", 28 апреля произошло ужасное ДТП, в результате которого один человек погиб, а один – пострадал.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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