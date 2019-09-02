На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил страшное ДТП: появилось видео

В понедельник, 2 сентября, в Киевской области бывший чиновник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

Видео с места аварии появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, мужчина въехал в здание, принадлежащее частному рыбному хозяйству "Forelka club". В результате ДТП он получил сотрясение головного мозга.

На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил ДТП Скриншот из видео

Отмечается, что за рулем был полковник СБУ в отставке, имя которого не называют. Поскольку после аварии он уснул, тело пришлось извлекать из авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии.

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