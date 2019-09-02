Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 17:20
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил страшное ДТП: появилось видео

393 Читать материал на украинском

В понедельник, 2 сентября, в Киевской области бывший чиновник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

Видео с места аварии появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, мужчина въехал в здание, принадлежащее частному рыбному хозяйству "Forelka club". В результате ДТП он получил сотрясение головного мозга.

Новости
Патрульную зажало между авто: в Киеве пьяный чиновник устроил ДТП

На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил ДТП

На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил ДТП

Скриншот из видео

Отмечается, что за рулем был полковник СБУ в отставке, имя которого не называют. Поскольку после аварии он уснул, тело пришлось извлекать из авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...