На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил страшное ДТП: появилось видео

В понедельник, 2 сентября, в Киевской области бывший чиновник Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.
Видео с места аварии появилось на странице dtp.kiev.ua в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, мужчина въехал в здание, принадлежащее частному рыбному хозяйству "Forelka club". В результате ДТП он получил сотрясение головного мозга.
На Киевщине пьяный экс-чиновник СБУ устроил ДТП
Скриншот из видео
Отмечается, что за рулем был полковник СБУ в отставке, имя которого не называют. Поскольку после аварии он уснул, тело пришлось извлекать из авто.
Пьяная авария в Киевской области Полковник СБУ в отставке, находясь в алкогольном опьянении, влетел на полном ходу в рыбное хозяйство " Forelka club" живой,только сотрясение мозга. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали с авто. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии.
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