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13 ноября • обновлено в 15:29
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/ Криминал

На Киевщине полицейских уличили в сговоре с водителями-нарушителями: появились новые подробности по делу

1.4т
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Появились новые подробности разоблачения на Киевщине группы полицейских, которые помогали правонарушителям избегать ответственности, чтобы получить незаконный "дополнительный заработок". По состоянию на 13 ноября уже объявлено о подозрении инспектору ювенальной превенции Вышгородской полиции.

Чтобы дать оценку всем работникам, чьи фамилии указаны в соответствующих постановлениях суда, было назначено служебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

В ходе расследования выяснят, как вносились в одну из информационных подсистем полиции ложные сведения относительно решений административных протоколов, составленных по ст. 130 КУоАП.

На Киевщине полицейских уличили в сговоре с нарушителями

На Киевщине полицейских уличили в сговоре с нарушителями

Полиция Киевской области

Так, работники Государственного бюро расследований провели около 30 обысков по разным адресам. По их результатам объявлено о подозрении инспектору ювенальной превенции Вышгородской полиции по ч. 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Полицейского отстранили от исполнения обязанностей на время проведения досудебного расследования.

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Также во время обыска в кабинете в.и.о. заместителя начальника полиции Киевщины никаких вещественных доказательств, которые могли бы указывать на его противоправную деятельность, не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине разоблачили группу полицейских, которые помогали водителям-правонарушителям избегать ответственности. Для этого правоохранители даже разработали специальную схему.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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