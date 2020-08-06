На Киевщине открыли стрельбу возле остановки: пострадал 20-летняя девушка. Фото

В городе Обухов (Киевская область) неизвестный водитель на авто открыл стрельбу возле остановки общественного транспорта, в результате чего пострадала 20-летняя девушка. Вероятно, инцидент произошел 5 августа.

Мужчину уже задержали в Киеве. Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В городе Обухов вечером (Вероятно, речь о 5 августа. – Ред.) неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате чего была травмирована девушка – продавец из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы", – говорится в сообщении.

После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. А 20-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали непроницаемое ранение грудной клетки.

Подозреваемого в совершении стрельбы на Киевщине задержали в столице Полиция Киева

Подозреваемого задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 33-летний житель столицы. Во время задержания полиция изъяла у мужчины пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы.

"Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Потом один из них во время движения машины из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец", – отметили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Меру пресечения для него изберет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве иностранку обвинили в том, что она расчленила мужчину и пыталась сжечь части его тела.