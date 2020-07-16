На Киевщине объявили в розыск членов опасной банды. Фото подозреваемых

Полиция Киевщины объявила в розыск организатора банды, которая занималась похищением элитных авто, Дмитрия Павленко, а также человека, который помогал с гаражами для машин и налаживал каналы сбыта, Андрея Рагулина.

Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Отмечается, что в конце 2019 года были задержаны члены организации, которая занималась угоном машин премиум класса в разных регионах Украины. Их "автопарк" насчитывал авто марок Jaguar, Lexus, Land Rover (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тогда правоохранители провели 15 неотложных обысков в Киевской области и в других регионах. В качестве вещественных доказательств была изъята спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения машин, устройство для поиска GPS-маячков, номерные знаки.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а досудебное расследование подходит к концу. Однако во всеукраинский государственный розыск объявлено еще двух мужчин.

На Киевщине объявили в розыск членов опасной банды Полиция Киевской области

На Киевщине объявили в розыск членов опасной банды Полиция Киевской области

"Это организатор этой преступной группировки Павленко Дмитрий Николаевич, 37-летний житель города Васильков. Бывший работник милиции, проходил службу в подразделении "Кобра". Ранее судимый за совершение аналогичных преступлений", – говорится в сообщении.

"Также разыскивается 51-летний Рагулин Андрей Михайлович, житель Василькова. Именно этот человек обеспечивал гаражными помещениями для изменения номеров агрегатов, налаживал каналы сбыта похищенного транспорта", – добавили в полиции.

Людей попросили при наличии информации о разыскиваемых, звонить на спецлинию 102, пообещав анонимность и вознаграждение.

Пост полиции Скриншот

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Киеве, Виннице и Черкасской области задержали участников вооруженной группировки, которые якобы грабили элитные квартиры украинцев.