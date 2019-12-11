На Киевщине неизвестный обстрелял полицейских: введено спецоперацию

В городе Яготин Киевской области 11 декабря неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским.
Дело в том, что в там произошел конфликт из-за неправильной парковки легкового авто, которое загородило проезд другим машинам. Поэтому на место прибыли патрульные, написала пресс-служба полиции Киевской области.
В это время неизвестный мужчина из ружья начал обстреливать правоохранителей, а потом спрятался в собственном дворе. В результате стрельбы был поврежден служебный автомобиль полицейских. Сами же правоохранители не пострадали.
Для задержания вооруженного мужчины было введено полицейскую спецоперацию "Гром".
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