На Киевщине неизвестный обстрелял полицейских: введено спецоперацию

В городе Яготин Киевской области 11 декабря неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским.

Дело в том, что в там произошел конфликт из-за неправильной парковки легкового авто, которое загородило проезд другим машинам. Поэтому на место прибыли патрульные, написала пресс-служба полиции Киевской области.

В это время неизвестный мужчина из ружья начал обстреливать правоохранителей, а потом спрятался в собственном дворе. В результате стрельбы был поврежден служебный автомобиль полицейских. Сами же правоохранители не пострадали.

Для задержания вооруженного мужчины было введено полицейскую спецоперацию "Гром".

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