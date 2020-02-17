На Киевщине на женщину набросились с ножом и изнасиловали: фото и подробности

В городе Белая Церковь Киевской области полиция задержала двух молодых парней, один из которых несколько раз ударил ножом в грудь и изнасиловал женщину, а другой – ограбил ее.

Неизвестные напали на 41-летнюю потерпевшую поздно вечером на безлюдной улице. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины (чтобы осмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, один парень нанес несколько ударов ножом женщине в грудь и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Другой – наблюдал со стороны, а потом забрал у потерпевшей телефон. После этого они скрылись.

Раненая женщина, которая жила неподалеку, смогла добраться домой. Там она вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших. Скорая доставила пострадавшую в больницу.

На Киевщине на женщину набросились с ножом и изнасиловали

Так, сотрудники Белоцерковского отдела полиции нашли подозреваемых и задержали их в порядке ст.208 УПК Украины. Ими оказались двое местных жителей 18 и 19 лет. Они признались в содеянном.

Во время обыска по месту жительства одного из них полицейские обнаружили и изъяли вещественные улики. По факту открыли три уголовных производства: по ч. 1 ст. 186 (Грабеж), по ч. 1 ст. 187 (Разбой) и по ч. Ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Меньшему парню, который похитил мобильный телефон, инкриминировали грабеж, а старший подозревается в совершении разбойного нападения и изнасиловании. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении им подозрения, меру пресечения для задержанных выберет суд.

На Киевщине на женщину набросились с ножом и изнасиловали

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в октябре 2019 года мужчина, угрожая девушке ножом и пистолетом, изнасиловал ее и отобрал золотые украшения.

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