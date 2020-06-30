В селе Грузское Киевской области мужчина топором зарубил женщину, которая отказывалась его пускать домой.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в Facebook. Правоохранители задержали его и объявили подозрение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Подозреваемый в убийстве односельчанки в селе Грузское задержан Facebook полиции Киевской области

Отмечается, что 55-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого между ним и 30-летней сожительницей его сына произошел конфликт. Женщина отказывалась впустить его в дом, после чего мужчина взял топор, залез через окно и ударил ее по голове и шее, а затем скрылся. Пострадавшая скончалась от кровопотери.

Правоохранители изъяли орудие убийства Facebook полиции Киевской области

Правоохранители задержали злоумышленника в соседнем доме и изъяли топор. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении Facebook полиции Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области мужчина избил до смерти односельчанку, а затем сам вызвал полицию.