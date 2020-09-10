На Киевщине мужчина, демонстрируя ружье, ранил женщину с ребенком в руках

В Обуховском районе Киевской области мужчина, демонстрируя охотничье ружье потенциальному покупателю, ранил в грудь женщину.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, в момент ранения у пострадавшей на руках был малолетний ребенок.

"В полицию обратилась жительница села Безрадичи и сообщила, что 7 сентября на территории ее домовладения получила ранение 31-летняя сестра. Женщину немедленно госпитализировали – у нее диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева. По счастливой случайности не пострадал маленький ребенок, который сидел у нее на левой ноге. В тот момент, когда пуля попала в киевлянку, она как раз посадила малыша на правую ногу", – отметил он.

Собеседник уточнил, что в ходе отработки территории полицейские установили личность стрелка – им оказался 40-летний местный житель.

"Мужчина показывал охотничье ружье "Карабин", затем начал стрелять. Во время одного из выстрелов он поскользнулся", – добавил источник.

На данный момент полиция устанавливает все детали происшествия, открыто уголовное производство по части 1 статьи (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) 128 Уголовного кодекса ​​Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Переяслав-Хмельницький под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову после выстрела, к которому могут быть причастны сотрудники местного отдела полиции.

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