На Киевщине из полиции сбежал подозреваемый: история получила продолжение

В Житомирской области поймали мужчину, который в Фастове Киевской области сбежал из отделения полиции. Тогда Николая Смолинского задержали за грабеж.

Правоохранители Киевщины разработали комбинации и вычислили возможные места укрытия подозреваемого, написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Оперативники в течение суток задержали мужчину на Житомирщине. Он скрывался на территории заброшенной фермы, где работал раньше.

На Киевщине из полиции сбежал подозреваемый Полиция Киевской области

Беглеца доставили в Фастовское отделение полиции. Его опросили следователи. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет.

Также по факту побега из-под стражи стартовало внутреннее служебное расследование в отношении лиц, которые допустила просчеты в работе. Их отстранили от выполнения функциональных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области из отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Николай Смолинский. Мужчина украл мобильный телефон в с.Трилисы.

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