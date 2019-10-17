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17 октября • обновлено в 11:48
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На Киевщине из полиции сбежал подозреваемый: история получила продолжение

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В Житомирской области поймали мужчину, который в Фастове Киевской области сбежал из отделения полиции. Тогда Николая Смолинского задержали за грабеж.

Правоохранители Киевщины разработали комбинации и вычислили возможные места укрытия подозреваемого, написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Оперативники в течение суток задержали мужчину на Житомирщине. Он скрывался на территории заброшенной фермы, где работал раньше.

На Киевщине из полиции сбежал подозреваемый

На Киевщине из полиции сбежал подозреваемый

Полиция Киевской области

Беглеца доставили в Фастовское отделение полиции. Его опросили следователи. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до пяти лет.

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Также по факту побега из-под стражи стартовало внутреннее служебное расследование в отношении лиц, которые допустила просчеты в работе. Их отстранили от выполнения функциональных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области из отделения полиции сбежал задержанный за грабеж Николай Смолинский. Мужчина украл мобильный телефон в с.Трилисы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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