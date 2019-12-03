"Мягких облаков ангелочку!" Мать убитого в Киеве мальчика тронула сеть

Мать убитого в Киеве 1 декабря трехлетнего мальчика Александра – Инна Соболева растрогала сеть постом о сыне и его фото. Пользователи выразили соболезнования семье.

Ребенок погиб при обстреле автомобиля его отца, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пост со снимком женщина опубликовала на своей странице в Facebook.

"Убили нелюди вчера (1 декабря. – Ред.) моего сыночка-ангелочка, Сашеньку... Помолитесь за него... И берегите свои семьи..." – написала Соболева.

Погибший в Киеве трехлетний мальчик Facebook Инны Соболевой

Менее чем за сутки пост собрал около 430 комментариев и 370 репостов. Пользователи сети выразили сочувствие в отношении гибели ребенка.

"Какое невероятно страшное горе!!! Светлого небесного царства ребенку и сил вашей семье", "Искренние соболезнования! Нет сил, чтобы передать боль. Молюсь за вашего сыночка!", "Примите искренние соболезнования. Душа болит. Помолимся за вашего ангелочка!" , "Мягких облаков ангелочку, а вам, родители, силы выдержать это огромное горе", "Просто нет слов... Лишь слезы... Горе страшное... Примите мои соболезнования..." – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

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