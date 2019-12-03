"Мягких облаков ангелочку!" Мать убитого в Киеве мальчика тронула сеть

Мать убитого в Киеве 1 декабря трехлетнего мальчика Александра – Инна Соболева растрогала сеть постом о сыне и его фото. Пользователи выразили соболезнования семье.
Ребенок погиб при обстреле автомобиля его отца, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пост со снимком женщина опубликовала на своей странице в Facebook.
"Убили нелюди вчера (1 декабря. – Ред.) моего сыночка-ангелочка, Сашеньку... Помолитесь за него... И берегите свои семьи..." – написала Соболева.
Погибший в Киеве трехлетний мальчик
Facebook Инны Соболевой
Менее чем за сутки пост собрал около 430 комментариев и 370 репостов. Пользователи сети выразили сочувствие в отношении гибели ребенка.
"Какое невероятно страшное горе!!! Светлого небесного царства ребенку и сил вашей семье", "Искренние соболезнования! Нет сил, чтобы передать боль. Молюсь за вашего сыночка!", "Примите искренние соболезнования. Душа болит. Помолимся за вашего ангелочка!" , "Мягких облаков ангелочку, а вам, родители, силы выдержать это огромное горе", "Просто нет слов... Лишь слезы... Горе страшное... Примите мои соболезнования..." – написали они.
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Комментарии пользователей
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Июнь" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
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