Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Молниеносное задержание!" На Киевщине спецназ поймал банду иностранцев. Видео

707 Читать материал на украинском

На Киевщине банда иностранцев напала на дом местного жителя. Вооруженных злоумышленников разыскивали на протяжении нескольких суток.

Для их поимки были задействованы сотрудники криминальной полиции, следователи и спецназ КОРД, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Убегая от полицейских, правонарушители были готовы на все, чтобы скрыться", – написал Небытов.

Новости
Опоили и угнали авто: в Киеве банда клофелинщиков обокрала женщину в ресторане
Задержанный

Задержанный

Facebook Андрей Небытов

Найденное во время обысков оружие

Найденное во время обысков оружие

Facebook Андрей Небытов

Задержание злоумышленников

Задержание злоумышленников

Facebook Андрей Небытов

На опубликованной видеозаписи видны некоторые фрагменты задержания злоумышленников. Для их поимки правоохранители вынуждены были ломать двери.

Как писал OBOZREVATEL, в августе правоохранители задержали банду, которая курировалась "ворами в законе" и действовала на территории Украины несколько лет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...