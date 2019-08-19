"Молниеносное задержание!" На Киевщине спецназ поймал банду иностранцев. Видео

На Киевщине банда иностранцев напала на дом местного жителя. Вооруженных злоумышленников разыскивали на протяжении нескольких суток.

Для их поимки были задействованы сотрудники криминальной полиции, следователи и спецназ КОРД, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Полицейская операция "Перехват" и неудобства для участников дорожного движения, круглосуточные оперативно-розыскные мероприятия, погоня за вооруженными злоумышленниками и молниеносное задержание! Убегая от полицейских, правонарушители были готовы на все, чтобы скрыться", – написал Небытов.

Задержанный Facebook Андрей Небытов

Найденное во время обысков оружие Facebook Андрей Небытов

Задержание злоумышленников Facebook Андрей Небытов

На опубликованной видеозаписи видны некоторые фрагменты задержания злоумышленников. Для их поимки правоохранители вынуждены были ломать двери.

Как писал OBOZREVATEL, в августе правоохранители задержали банду, которая курировалась "ворами в законе" и действовала на территории Украины несколько лет.

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