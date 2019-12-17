Митинги в Киеве: в правительственном квартале умер человек

В районе отеля "Киев", который находится неподалеку от места массовых митингов в правительственном квартале, умер человек.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили источники в правоохранительных органах. Они уточнили, что человек скончался задолго до начала столкновений. Позже правоохранители опубликовали официальный комментарий по этому поводу.

Скорая помощь УНН

"На улице Институтской в Киеве умер мужчина. По предварительной информации врачей, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. 17 декабря в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете скорой мужчина скончался", – рассказали на странице полиции Киева в Facebook.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины, которые переросли в драки и потасовки.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и снизить цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

Отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт.

А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

В акциях приняли участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и простые граждане.

Также под парламент вышли противники критики законопроекта №0931, который предусматривает приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки.Центр столицы был заблокирован.

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