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2 июня • обновлено в 14:44
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"Минеру" моста в Киеве объявили подозрение: что грозит

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Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook. Задержанным оказался житель Киевской области 1988 года рождения.

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро", – говорится в сообщении.

"Минеру" моста в Киеве объявили подозрение

"Минеру" моста в Киеве объявили подозрение

Действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия). По словам самого же задержанного, он устроил инцидент, чтобы привлечь внимание к проблемам в его жизни.

Оружия или взрывчатки у мужчины не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания никто не пострадал. В Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Санкция инкриминируемой статьи – от 4 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве в понедельник, 1 июня, неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерении взорвать мост Метро. Полиция оцепила здание и ввела спецоперацию "Гром".

  • Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

  • В сеть попало видео задержания мужчины, который угрожал взорвать сооружение.

  • Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал, что подозреваемым оказался житель Вишневого. Предварительно, раньше его привлекали к административной ответственности.

  • Во время задержания выяснилось, что бомбы у него не было.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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