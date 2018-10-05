"Машины просто нет": под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом

В Киевской области произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
ДТП случилось в полдень, 5 октября, перед селом Рогозов со стороны Борисполя. Об этом сообщили в группе "Борисполь автомобильный".
Очевидцы опубликовали кадры аварии. Видно, что на обочине стоит поврежденный микроавтобус и разбитый в хлам легковой автомобиль.
"Машины тупо нет", - прокомментировал один из интернет-пользователей.
По словам Игоря Кириленко, ДТП закончилось трагедией. "Я только что проезжал там, один как минимум погибший", - отметил он.
Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. По одной из версий, автомобили столкнулись во время движения.
Ранее сообщалось, что в Николаеве микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали восемь человек, четверо из них – дети.
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