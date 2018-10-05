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"Машины просто нет": под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом

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В Киевской области произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

ДТП случилось в полдень, 5 октября, перед селом Рогозов со стороны Борисполя. Об этом сообщили в группе "Борисполь автомобильный".

Очевидцы опубликовали кадры аварии. Видно, что на обочине стоит поврежденный микроавтобус и разбитый в хлам легковой автомобиль.

"Машины тупо нет", - прокомментировал один из интернет-пользователей.

По словам Игоря Кириленко, ДТП закончилось трагедией. "Я только что проезжал там, один как минимум погибший", - отметил он.

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"Машины просто нет": под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. По одной из версий, автомобили столкнулись во время движения.

"Машины просто нет": под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом
"Машины просто нет": под Киевом произошло ДТП с микроавтобусом

Ранее сообщалось, что в Николаеве микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали восемь человек, четверо из них – дети.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на дорогахКриминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалДТПавто
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