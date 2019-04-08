''Мама, скоро буду дома!'' Подробности смертельного ДТП с подругами под Киевом

Жители с. Песчаное Киевской области до сих пор не могут отойти от шокирующей аварии, в которой погибли 18-летняя Виктория Четверикова и 17-летняя Вероника Кутова. Ночью 6 апреля девушек на дороге сбила легковушка Mazda. Водитель с места ЧП скрылся, однако позже его задержали. Подробности трагедии – в публикации OBOZREVATEL.

Виктория Четверикова и Вероника Кутова

Погибли на месте

В ту роковую ночь девушки отмечали день рождения подруги в сельском баре. "Одна из девушек позвонила матери и сказала, что они уже вышли и скоро будут дома. От бара отошли буквально пару сотню метров, когда их сбила машина", – рассказала OBOZREVATEL одна из жительниц села.

Ориентировочная схема ДТП

Как уточнили нашим журналистам в полиции, водитель легковушки двигался на приличной скорости. Об этом свидетельствует повреждения автомобиля в результате удара: у авто разворочен бампер и проломлено лобовое стекло.

Обе девушки погибли на месте. Их изувеченные тела обнаружили полицейские, осуществлявшие патрулирование села. Водитель легковушки с места происшествия скрылся, бросив автомобиль на дороге.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП произошло в с. Песчаное Белоцерковского района

Вероника с Викой были подруги. Вика – единственный ребенок в семье. В прошлом году девушка окончила школу в с. Песчаное, была отличницей. "Родители ее очень любили, уделяли все свободное время. А тут какая-то сволочь отняла у ребенка жизнь!" – негодуют люди.

Виктория Четверикова

Виктория Четверикова

Вероника Кутова училась в Колледже информационных технологий и землеустройства Национального авиационного университета в Киеве. В село приехала к маме. "Была веселая и добрая девочка, неплохо училась. Соболезнуем родителям", – рассказали OBOZREVATEL в дирекции колледжа.

Вероника Кутова

"Местный мажор"

В полиции сообщили, что за рулем Mazda находился 19-летний житель соседнего села Храпачи Белоцерковского района. В тот день парень взял у родителей ключ и без разрешения поехал на авто кататься. В полиции не исключают, что молодой человек мог находиться на рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил нашим журналистам начальник пресс-службы ГУНП в Киевской области Николай Жукович, по состоянию на утро, 8 апреля, беглец не был задержан. Позже в пресс-службе сообщили, что задержали водителя, который сознался в том, что сбил на авто девушек.

Как стало известно, водителя-беглеца зовут Виталий. В селе говорят, что он местный мажор. Отец Виталия – предприниматель.

Если вина водителя будет доказана, ему в соответствии со ст. 286 ч. 3 уголовного кодекса Украины грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области в жутком ДТП погиб 2-летний мальчик. Ребенок находился в салоне внедорожника, который врезался в телегу. Малыш был госпитализирован, но полученные в аварии травмы были несовместимы с жизнью.

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