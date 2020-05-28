Домашний арест бывшего нардепа и скандального киевского застройщика Максима Микитася заменили на арест с правом залога в 100 миллионов гривен.

Такое решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четверг, 28 мая, удовлетворив апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о завладении квартирами Национальной гвардии.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога", – сообщили в САП.

Бывшего нардепа взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения судебного решения.

Максим Микитась glavcom.ua

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