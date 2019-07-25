Купил часы и телевизор: на Киевщине полицейский украл изъятые деньги

В Киевской области следователь полиции обокрал кабинет коллеги и вынес изъятые в рамках расследования деньги.

На них он купил дорогую технику и часы, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"Воспользовавшись тем, что в кабинете шли ремонтные работы, он украл деньги, на которые купил современную технику и телевизор. Мы раскрыли его и обратились к коллегам из ГБР, а также изъяли у него остатки вещественных доказательств", – уточнил глава областной полиции Андрей Небытов.

Обыск Facebook Полиция Киевской области

Обыск Facebook Полиция Киевской области

Правоохранители не уточнили, о каком именно отделении полиции и городе идет речь.

Как писал OBOZREVATEL,одним из самых резонансных случаев хищения полицией стала кража $17 000 из машины потерпевшего. Правоохранители воспользовались трудным положением водителя, который попал в аварию, и присвоили его деньги.

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