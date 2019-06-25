"Купался" с ребенком: в Киеве педофил полгода жестоко издевался над 6-летним мальчиком

В Киеве 30-летний педофил около полугода занимался растлением своего 6-летнего пасынка.

Преступник задержан, местной прокуратурой №9 ему сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры города Киев на странице в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, развращал последнего под предлогом купания.

Иллюстрация Соцсети

Он систематически совершал развратные действия в отношении ребенка, причиняя малышу в том числе и физическую боль.

Отмечается, что подозреваемому по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент он находится под арестом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram