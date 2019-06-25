"Купался" с ребенком: в Киеве педофил полгода жестоко издевался над 6-летним мальчиком

В Киеве 30-летний педофил около полугода занимался растлением своего 6-летнего пасынка.
Преступник задержан, местной прокуратурой №9 ему сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры города Киев на странице в Facebook.
Досудебным расследованием установлено, что мужчина, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, развращал последнего под предлогом купания.
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Соцсети
Он систематически совершал развратные действия в отношении ребенка, причиняя малышу в том числе и физическую боль.
Отмечается, что подозреваемому по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент он находится под арестом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарины Лукьяненко.
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