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"Купался" с ребенком: в Киеве педофил полгода жестоко издевался над 6-летним мальчиком

1.1тЧитать материал на украинском

В Киеве 30-летний педофил около полугода занимался растлением своего 6-летнего пасынка.

Преступник задержан, местной прокуратурой №9 ему сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры города Киев на странице в Facebook.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, развращал последнего под предлогом купания.

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Иллюстрация

Соцсети

Он систематически совершал развратные действия в отношении ребенка, причиняя малышу в том числе и физическую боль.

Отмечается, что подозреваемому по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка) грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. На данный момент он находится под арестом.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
педофилыпострадал ребенокпрокуратура Киева
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