Кирпичом по голове: в Киеве на глазах у полиции напали на депутата

В Киеве депутата городского совета избили на глазах у полиции за сообщение о незаконном строительстве.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба полиции Киева.

"Злоумышленник подошел к депутату и ударил его по голове кирпичом. Правонарушитель был задержан на месте инцидента", – сказано в сообщении.

В Киеве депутата ударили кирпичом

Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Пока депутат общался с правоохранителями, неизвестный подошел и ударил его по голове.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

На Владимира Назаренко напали на незаконной стройке slovoidilo.ua

При этом, происшествие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.

Как уточняет пресс-служба ВО "Свобода" в Facebook, нападение совершили на представителя политсилы Владимира Назаренко. Инцидент произошел во время выполнения им своих обязанностей.

"Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь", – добавили в "Свободе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поздно вечером 17 сентября напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Он попал в реанимацию.

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