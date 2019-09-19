Кирпичом по голове: в Киеве на глазах у полиции напали на депутата

В Киеве депутата городского совета избили на глазах у полиции за сообщение о незаконном строительстве.
Об этом пишет в Facebook пресс-служба полиции Киева.
"Злоумышленник подошел к депутату и ударил его по голове кирпичом. Правонарушитель был задержан на месте инцидента", – сказано в сообщении.
В Киеве депутата ударили кирпичом
Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение от депутата Киевсовета о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.
Пока депутат общался с правоохранителями, неизвестный подошел и ударил его по голове.
Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.
На Владимира Назаренко напали на незаконной стройке
slovoidilo.ua
При этом, происшествие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.
Как уточняет пресс-служба ВО "Свобода" в Facebook, нападение совершили на представителя политсилы Владимира Назаренко. Инцидент произошел во время выполнения им своих обязанностей.
"Сейчас его состояние нормальное, ждет скорую медицинскую помощь", – добавили в "Свободе".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поздно вечером 17 сентября напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Он попал в реанимацию.
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