На Киевщине безнаказанно "распилили" госпредприятие, отвечающее за дороги и мосты

Дочернее предприятие "Киевское областное дорожное управление" на протяжении семи лет (!) находится в процессе санации. Однако за это время произошло не оздоровление предприятия, а самый настоящий "распил" государственного имущества. По некоторым данным счет идет уже на сотни миллионов гривен.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Дела тянутся годами

Сообщений в СМИ о том, что правоохранительными органами в очередной раз задокументирована незаконная схема по присвоению государственного имущества (или средств в особо крупных размерах), за последние годы было много. Однако редко встретишь информацию о привлечении должностных лиц и их сообщников к ответственности. О том, что виновные получили реальные сроки, их имущество конфисковали, а убытки государству заставили компенсировать.

Дела расследуются годами, что, в свою очередь, дает основания говорить либо о проблемах (например, низкой квалификации) следствия, либо о "заинтересованности" или даже непосредственном участии правоохранителей в противоправных схемах.

Действующее законодательство предусматривает суровое наказание для тех, кто посягнул на государственное имущество и средства – ст. 191 Уголовного кодекса Украины по части пятой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

А по ст. 209 УК Украины за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

То есть, предусмотрено адекватное наказание за такого рода преступления и есть все инструменты. Просто нужно, чтобы работал закон.

Вместо хороших дорог "дерибан"

Один из примеров, как тянется расследование и одновременно продолжается "дерибан" госимущества – ситуация с дочерним предприятием "Киевский облдорупр".

Это государственное предприятие дорожной отрасли было создано для выполнения работ по строительству, ремонту и эксплуатации содержание автомобильных дорог, мостов, а также других сооружений и элементов обустройства дорог.

Однако госимущество было, по сути, "тупо разворовано". Без разрешений, согласований с органами управления продано по ценам ниже в разы.

И все это время, до февраля 2020 года, предприятие продолжало получать средства из государственного бюджета. То есть, фактически каждый украинец, который платит налоги, является "инвестором" всего этого беспредела с "распилом". Хотя должен был получить безупречные дороги, мосты и путепроводы.

Как "оздоровили" ДП и "нарастили" долги

Еще в сентябре 2011 года Хозяйственным судом города Киева было открыто производство по делу о банкротстве предприятия. А в июле 2013 года судом был утвержден план санации ДП "Киевский облдорупр", который на сегодня так и не выполнено до конца. То есть, фактически, ДП находится в стадии санации семь лет.

Санация (с латинского – лечение, оздоровления), в данной сфере – это система различных мероприятий, которые позволяют избежать банкротства. Но с "Киевским облдорупром" все оказалось намного циничнее и нагло.

Дочернее предприятие вступало в санацию с утвержденными судом кредиторскими требованиями в размере 107 986 623,26 грн (почти 108 млн). Но на сегодняшний день не погашены требования конкурсных кредиторов четвертой очереди в размере 11 387 502,98 тыс. грн. и шестой очереди в размере 3 139 786,49 грн.

Но за семь лет санации предыдущими санаторами и комитетом кредиторов накоплена непогашенная текущая кредиторская задолженность ДП "Киевский облдорупр", которая превысила требования конкурсных кредиторов, утвержденные планом санации, более чем в два раза!

И уже на 31 марта 2020 года общий размер текущей кредиторской задолженности дочернего предприятия составил около 236 миллионов гривен!

Из этой суммы накопленные требования текущих кредиторов предприятия составляют 221 500 000 грн. Только накопленные и непогашенные обязательства по налогам и сборам в государственный и местные бюджеты по состоянию на 31.03.2020 года составляют 122 миллиона, А задолженность по заработной плате перед работниками "Киевского облдорупра" – более 12 миллионов гривен. Непокрытый убыток предприятия на 31.03.2020 года составил 229 млн. грн.

Во время так называемой "санации" предприятия была уволена львиная доля сотрудников. На момент открытия производства о банкротстве в ДП "Киевский облдорупр" работало 2 658 человек, а к 1 июня этого года в штате предприятия их осталось всего 129. Перед 418 бывшими работниками предприятия еще не погашена задолженность по оплате труда.

Также во время санации ДП "Киевский облдорупр" было ликвидировано 16 из 37 филиалов, часть имущества которых была продана за 24 миллиона гривен в 2014-2015 годах. В частности, это производственная база в г. Белая Церковь, промышленная база в с. Барышевка, асфальтобетонные заводы в г. Узин, г. Борисполь, г. Ракитное и г. Бровары.

Причем эти имущественные комплексы были проданы без согласия, разрешения соответствующего субъекта управления имуществом по ценам, которые были значительно ниже рыночных цен! Подтверждение этой информации есть в постановлении суда вуголовном производстве 42018111100000101.

Постановление Бориспольского горрайонного суда Киевской области

По факту отчуждением этого имущества были открыты уголовные производства, которые переданы в суд. Однако судебные разбирательства по ним на данный момент "заморожены".

Отдельно отметим, что по законодательству Украины санация проходит до шести месяцев, и только в случае решения суда срок может быть продлен до года. Каким образом "Киевский облдорупр" "оздоравливали" целых семь лет – отдельная тема.

В следующих публикациях на OBOZREVATEL мы расскажем о реальных объемах присвоенных средств и госимущества. Расскажем об уголовных производствах и "разумных сроках" расследования. Покажем переписку с контролирующими органами и их реакцию на утрату государственного имущества и неэффективное использование бюджетных средств.

Также назовем участников и конечных бенефициаров преступной схемы, которая была использована в отношении ДП "Киевский облдорупр" и которую пытаются "пролонгировать".

Продолжение следует...