Киев захлестнула волна грабежей: информация по районам и кто в зоне риска

Преступники продолжают орудовать на улицах столицы. Только за выходные в Киеве произошло двадцать грабежей.

Они произошли преимущественно рано утром или же в вечернее и ночное время, рассказали источники OBOZREVATEL. Преступники охотятся не только на внешне обеспеченных людей и не брезгуют даже недорогими телефонами.

В субботу 22 сентября, в час ночи, правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который в подъезде дома по ул. Тимошенко (Оболонский район) отобрал у своей жертвы телефон.

Еще одного любителя мобильных полицейские около четырех часов утра "взяли" в Печерском районе. Оказалось, что 23-летний мужчина, житель Киевской области, вырвал у парня телефон на улице Московской. В половине первого ночи на улице Михаила Донца в Соломенском районе Киева своего мобильного лишилась и 28-летняя женщина.

Один из довольно криминогенных районов – возле станции метро "Лесная" в Деснянском районе. Автостанция, рынок и, соответственно, большой трафик – преступникам довольно легко затеряться в толпе. Впрочем, ночью там тоже небезопасно – в этом убедился 20-летний киевлянин, у которого двое неизвестных отобрали телефон.

В Голосеевском районе правоохранители прервали "гастроли" двух преступников из Винницкой и Полтавской областей. Возле станции метро "Выдубичи" они отобрали у своей жертвы сумку с вещами, документами и мобильным телефоном.

Не брезгуют грабители и нападениями на детей. Так, полиция задержала в Подольском районе мерзавца, который накануне на проспекте Правды отобрал у несовершеннолетнего велосипед.

Не всех преступников удается поймать по горячим следам. Наиболее "безнадежные" случаи – когда с жертв срывают золотые цепочки. Такого рода грабеж произошел утром субботы в Дарницком районе на ул. Вишняковской – украшения лишилась 58-летняя женщина.

А в Деснянском районе на улице Закревского около 18 часов напали на 56-летнюю женщину, она также осталась без цепочки.

В Печерском районе столицы на улице Большая Васильковская у 30-летнего мужчины преступники отобрали сумку.

В 17 часов воскресенья в Оболонском районе на ул. Героев Сталинграда грабитель забрал у девушки несколько тысяч гривен и документы.

Какие выводы можно сделать? Не ходить в позднее время поодиночке, не светить телефонами. Если морально готовы дать отпор – приобретите хотя бы газовый баллончик. Спасение утопающих – в руках самих утопающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине банды опаивают людей кофе с клофелином и грабят. Действуют возле уличных ларьков, где продают горячие напитки. Охотятся на заробитчан, иностранцев и экс-бойцов АТО.