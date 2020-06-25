Неля Погребицкая и ее адвокат на пресс-конференции в Киеве

Пострадавшая от действий полицейских в Кагарлыке Киевской области сейчас боится за свою жизнь из-за угроз одного из фигурантов, Николая Кузива.

Об этом рассказала ее адвокат Елена Сотник 25 июня во время пресс-конференции на тему "Полиция должна защищать, а не пытать: депутаты и адвокаты берут под защиту пострадавшую в Кагарлыке". На мероприятии присутствовала и сама пострадавшая Неля Погребицкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но из-за того, что она находится в очень серьезном и психологическом тяжелом состоянии, и она за себя боится и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал – "я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите". Угрозы эти звучали и сама Неля и ее семья боится", – заявила Сотник.

Адвокат также добавила, что "Кагарлыцкое дело" является приоритетным для всей Украины.

"Она (Неля Погребицкая – ред.) действительно является фигурантом резонансного дела, дела которое всколыхнуло всю страну и напомнило о Врадиевке, о Переяслав-Хмельницком. И сегодня Нелино дело является тяжелым, но приоритетным для всей страны", – добавила Сотник.

Как сообщал OBOZREVATEL: