Изнасилование в Кагарлыке: защита пострадавшей рассказала об угрозах копа
Неля Погребицкая и ее адвокат на пресс-конференции в Киеве
Пострадавшая от действий полицейских в Кагарлыке Киевской области сейчас боится за свою жизнь из-за угроз одного из фигурантов, Николая Кузива.
Об этом рассказала ее адвокат Елена Сотник 25 июня во время пресс-конференции на тему "Полиция должна защищать, а не пытать: депутаты и адвокаты берут под защиту пострадавшую в Кагарлыке". На мероприятии присутствовала и сама пострадавшая Неля Погребицкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но из-за того, что она находится в очень серьезном и психологическом тяжелом состоянии, и она за себя боится и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал – "я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите". Угрозы эти звучали и сама Неля и ее семья боится", – заявила Сотник.
Адвокат также добавила, что "Кагарлыцкое дело" является приоритетным для всей Украины.
"Она (Неля Погребицкая – ред.) действительно является фигурантом резонансного дела, дела которое всколыхнуло всю страну и напомнило о Врадиевке, о Переяслав-Хмельницком. И сегодня Нелино дело является тяжелым, но приоритетным для всей страны", – добавила Сотник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
Мать рассказала о муках пострадавшей девушки после пережитой ночи в полицейском участке.
Пострадавшая девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке.