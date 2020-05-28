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29 мая • обновлено в 02:24
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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: бывший муж пострадавшей раскрыл неожиданные детали

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Бывшего мужа девушки, которую избили и изнасиловали в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, хотели сделать подозреваемым в деле об ограблении магазина.

Александр Пономаренко рассказал ТСН, что его также вызывали на допрос в тот вечер.

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: бывший муж пострадавшей раскрыл неожиданные детали

"Я ездил в райотдел, меня звали вечером в участок, но я ему (Николаю Кузиву) сказал – если надо меня допрашивать, вызывайте утром, я возьму людей, которые знают, где я был, и подтвердят, что никаких магазинов не было", – отметил он.

Пономаренко уточнил, что он общался со вторым пострадавшим, а также водителем Михаилом, который подвозил Нелю в отделение полиции.

"Этот пацан, который был в райотделе (второй пострадавший), говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он готов был во всем признаться и все сказать. Его вызвали на допрос и, как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления были он, Неля и я", – отметил он.

Также бывший муж Нели подчеркнул, что общался с ней после происшествия и он готов участвовать в процессе. По его словам, девушке сейчас трудно о говорить обо всем.

Касательно водителя, то тот рассказал Пономаренко, что не знал о жестокости, которая будет происходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети рассекретили имя и подробности личной жизни 26-летней девушки, которую изнасиловали и избили полицейские в Кагарлыке.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
Кияни Криминал

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