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27 сентября • обновлено в 19:10
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/ Криминал

Скандал вокруг "изнасилования" малышки в Киеве получил неожиданное продолжение

15.5т Читать материал на украинском

Скандал с двухлетней девочкой в Оболонском районе Киева, над которой якобы издеваются родители, при этом слышны звуки "характерные для занятия сексом", получил продолжение.

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что информация, опубликованная в сети, не соответствует действительности.

По словам пресс-офицера Оболонского райуправления полиции Дианы Шутько, правоохранители не получали обращения от других жильцов дома по поводу плача ребенка. Также, по ее словам, не было сообщений из службы "103" и поликлиники о том, что у девочки есть какие-то синяки и ссадины.

"Кроме того, с семьей общались сотрудники Центра социальной службы семьи, детей и молодежи. Они осматривали ребенка, а также условия его проживания, составляли акт. На теле девочки не было выявлено ни следов побоев, ни синяков, ничего", – сообщила она журналистам OBOZREVATEL.

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Шутько отметила, что условия проживания семьи – отличные.

"Они живут в шикарной арендованной квартире. Мы пообщались с владельцем жилья. Также общались с отцом ребенка, который занимается бизнесом. Мужчина был в шоке от того, что его обвиняют в насильственных действиях в отношении дочери", – добавила пресс-офицер.

Скандал вокруг "изнасилования" малышки в Киеве получил неожиданное продолжение

Как сообщил правоохранителям отец, его дочь – активный ребенок, поэтому родители водят ее в специализированное учреждение для развития активных детей. Мужчина объяснил, что у дочери на данный момент режутся зубы, от чего она часто плачет. Также малышка кричит, когда ей перед сном запрещают смотреть мультфильмы.

"Мы по телефону пригласили жительницу дома, которая написала о ребенка в сети, прийти к нам и выяснить ситуацию. Но она прийти не захотела", – рассказала Диана Шутько.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Золотоноше Черкасской области 79-летний мужчина напал на 6-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Это случайно заметил отец ребенка, который и передал злоумышленника в руки полиции.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал издевались над детьми Национальная полиция Украины
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Triplets Alesya
Triplets Alesya
Вот мне интересно!!! А журналисты сами видели эти справки, о том, что с ребенком всё хорошо и он здоров и без повреждений? И условия в которых живёт эта маленькая крошка? И где ее мама, почему она тогда никак не комментирует и не реагирует на эту ситуацию? И не защищает свое дитя? Или мужа- если он действительно ни в чем не виноват???? И где само заключение от соц.службы, которая приходила и якобы всё проверяла??? Ничего этого нет! Просто слова!!! Когда режутся зубки ребенок не кричит о помощи!!!! Ощущение, что папа заплатил за то, чтобы его покрывали. Почему же он сразу не открыл дверь полиции, когда они приходили??? Если им нечего скрывать, он бы сразу открыл дверь и показал, что дома всё хорошо и с ребенком всё в порядке!!! И мама бы малышки не пряталась от соседей!!!
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Психически БОЛЬНОЕ существо обвинило отца девочки в "изнасиловании" этой самой девочки и отказалось прийти и дать пояснения. Вау! Никогда такого не было!!! Чтоб она в аду сгорела!
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Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
В 2 года режутся зубы?у моего ребенка в этом возрасте были уже почти все зубы
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