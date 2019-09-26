Скандал вокруг "изнасилования" малышки в Киеве получил неожиданное продолжение

Скандал с двухлетней девочкой в Оболонском районе Киева, над которой якобы издеваются родители, при этом слышны звуки "характерные для занятия сексом", получил продолжение.

В полиции OBOZREVATEL сообщили, что информация, опубликованная в сети, не соответствует действительности.

По словам пресс-офицера Оболонского райуправления полиции Дианы Шутько, правоохранители не получали обращения от других жильцов дома по поводу плача ребенка. Также, по ее словам, не было сообщений из службы "103" и поликлиники о том, что у девочки есть какие-то синяки и ссадины.

"Кроме того, с семьей общались сотрудники Центра социальной службы семьи, детей и молодежи. Они осматривали ребенка, а также условия его проживания, составляли акт. На теле девочки не было выявлено ни следов побоев, ни синяков, ничего", – сообщила она журналистам OBOZREVATEL.

Шутько отметила, что условия проживания семьи – отличные.

"Они живут в шикарной арендованной квартире. Мы пообщались с владельцем жилья. Также общались с отцом ребенка, который занимается бизнесом. Мужчина был в шоке от того, что его обвиняют в насильственных действиях в отношении дочери", – добавила пресс-офицер.

Как сообщил правоохранителям отец, его дочь – активный ребенок, поэтому родители водят ее в специализированное учреждение для развития активных детей. Мужчина объяснил, что у дочери на данный момент режутся зубы, от чего она часто плачет. Также малышка кричит, когда ей перед сном запрещают смотреть мультфильмы.

"Мы по телефону пригласили жительницу дома, которая написала о ребенка в сети, прийти к нам и выяснить ситуацию. Но она прийти не захотела", – рассказала Диана Шутько.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Золотоноше Черкасской области 79-летний мужчина напал на 6-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать. Это случайно заметил отец ребенка, который и передал злоумышленника в руки полиции.

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