Избиение Найема в Киеве: в сети появилось видео начала конфликта

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт в центре Киева, в результате которого пострадал народный депутат Мустафа Найем.

Его обнародовала в Twitter журналист Оксана Коваленко.

"В нашем распоряжении есть видео, как мерседес-кубик подрезает машину Мустафы Найема. Напомню, из кубика вышли люди, которые начали спорить с Мустафой, потом завязалась драка, в результате которой Мустафе сломали челюсть. У него также сотрясение мозга", — написала она.

У нашому розпорядженні є Відео, як мерседес-кубік підрізає машину Мустафи Найєма.

Нагадаю, з кубків вийшли люди, які почали сперечатися з мустафою, потім зав’язалася бійка, в результаті якої мустафі зламали щелепу. В нього також струс мозку pic.twitter.com/HUwl9vNW4e — Oksana Kovalenko (@superumka) 30 апреля 2018 г.

Напомним, по данным "Обозревателя", трое участников нападения задержаны и доставлены в отделении полиции, где дают показания.

Четвертому нападавшему, молодому человеку на BMW, который сломал челюсть нардепу, удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают. По словам источника, его место регистрации - в Печерском районе.

Найем после инцидента был доставлен в клиническую больницу №12 на ул. Подвысоцкого, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Обозреватель", в сети нашли "российский след" в избиении Найема.