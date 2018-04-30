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Избиение Найема в Киеве: в сети появилось видео начала конфликта

9.2тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт в центре Киева, в результате которого пострадал народный депутат Мустафа Найем.

Его обнародовала в Twitter журналист Оксана Коваленко.

"В нашем распоряжении есть видео, как мерседес-кубик подрезает машину Мустафы Найема. Напомню, из кубика вышли люди, которые начали спорить с Мустафой, потом завязалась драка, в результате которой Мустафе сломали челюсть. У него также сотрясение мозга", — написала она.

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Напомним, по данным "Обозревателя", трое участников нападения задержаны и доставлены в отделении полиции, где дают показания.

Четвертому нападавшему, молодому человеку на BMW, который сломал челюсть нардепу, удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают. По словам источника, его место регистрации - в Печерском районе.

Найем после инцидента был доставлен в клиническую больницу №12 на ул. Подвысоцкого, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Обозреватель", в сети нашли "российский след" в избиении Найема.

Персона
Мустафа Найем
Место
УкраинаКиев
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