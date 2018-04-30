Избиение Найема в Киеве: в сети нашли "российский след"

Трое молодых людей, которые 30 апреля в центре Киева избили народного депутата Мустафу Найема, являются гражданами России.

Такую информацию со ссылкой на собственные источники опубликовала в Facebook журналистка Екатерина Золотарева.

Комментируя инцидент, журналистка выразила возмущение тем, что недоброжелатели Найема "рады избиению украинского депутата гражданами России и сожалеют, что последних задержала полиция".

По ее данным, нападавшие - выходцы из Чечни, которые учатся в одном из киевских вузов.

В свою очередь, источники "Обозревателя" сообщили, что трое участников нападения задержаны и доставлены в отделении полиции, где дают показания.

Четвертому нападавшему, молодому человеку на BMW, который сломал челюсть нардепу, удалось скрыться с места происшествия, его разыскивают. По словам источника, его место регистрации - в Печерском районе.

Найем после инцидента был доставлен в клиническую больницу №12 на ул. Подвысоцкого, где ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Обозреватель", нападение на Мустафу Найема произошло в центре Киева возле Бессарабского рынка.

Найем не пропустил "Мерседес" G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Затем подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары Найему.

По делу о нападении были задержаны трое молодых людей: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р., Тимербилатов Умал Русланович, 28.08.1996 г.р.