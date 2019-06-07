Из-за нелегальной добычи песка в Киеве может произойти взрыв

Из-за деятельности браконьеров, которые добывают песок на озере Тяглое в Киеве, там может произойти взрыв газа.

Как сообщается на официальной странице Украинской ассоциации добытчиков песка, в 15:30 6 июня на горячую линию обратилась аварийная газовая служба с сообщением о том, что в районе озера Тяглое (Дарницкий район) происходит нелегальная добыча и вывоз песка. По их словам, браконьеры ведут добычу в месте, где пролегают газовые трубы.

Служба своими силами заблокировала выезд автомобилей, а после сообщения на место прибыли активисты.

"В очередной раз обращаемся в Дарницкое районное отделение полиции с просьбой прекратить деятельность браконьеров, но правоохранители как всегда "ничего не видят". Призываем неравнодушных жителей города присоединиться к мониторингу и блокировке точки. Только совместными усилиями можно преодолеть беззаконие", – говорится в заявлении ассоциации.

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Нелегальная добыча песка Facebook Украинской ассоциации добытчиков песка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту нелегальной добычи песка под Киевом. Огромный карьер браконьеры обустроили в селе Зазимье Броварского района и длительное время вели свою преступную деятельность без какого-либо сопротивления со стороны местных властей.

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