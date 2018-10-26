Нож остался в голове: в Киеве произошел жесткий конфликт

В киевском троллейбусе между пассажирами возник конфликт, закончившийся кровавыми разборками.
Инцидент произошел на пр. Владимира Маяковского (Троещина) в ночь на 24 октября, сообщили OBOZREVATEL медики.
В салоне между двумя пассажирами случилась словесная перепалка, после чего оба вышли на улицу для выяснения отношений. В результате один мужчина выхватил нож и ударил оппонента. От удара нож сломался и лезвие осталось торчать в голове пострадавшего.
Истекающего кровью мужчину доставили в больницу, где прооперировали. Он находится в отделении политравмы.
Гугл. Карты
Второго участника разборок полиция задержала на следующий день, сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского районного управления полиции Наталья Федоровская.
"Уголовное производство изначально было открыто по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство. – Авт.). Но потом статью переквалифицировали на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство)", — уточнила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные обокрали легковой автомобиль Tesla. Преступникам досталось около миллиона гривен.
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