Нож остался в голове: в Киеве произошел жесткий конфликт

В киевском троллейбусе между пассажирами возник конфликт, закончившийся кровавыми разборками.

Инцидент произошел на пр. Владимира Маяковского (Троещина) в ночь на 24 октября, сообщили OBOZREVATEL медики.

В салоне между двумя пассажирами случилась словесная перепалка, после чего оба вышли на улицу для выяснения отношений. В результате один мужчина выхватил нож и ударил оппонента. От удара нож сломался и лезвие осталось торчать в голове пострадавшего.

Истекающего кровью мужчину доставили в больницу, где прооперировали. Он находится в отделении политравмы.

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Второго участника разборок полиция задержала на следующий день, сообщила OBOZREVATEL пресс-офицер Деснянского районного управления полиции Наталья Федоровская.

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"Уголовное производство изначально было открыто по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство. – Авт.). Но потом статью переквалифицировали на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК (покушение на убийство)", — уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные обокрали легковой автомобиль Tesla. Преступникам досталось около миллиона гривен.