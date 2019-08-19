Ищут под Киевом: на Житомирщине из тюрьмы сбежал неоднократно судимый преступник

В четверг, 1 августа, из Бердичевского исправительного центра (Житомирская область) сбежал неоднократно судимый преступник Андрей Ботов, 1975 года рождения. Он направился в сторону Белой Церкви (Киевщина).
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото мужчины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Особые приметы Ботова: рост приблизительно 185 см, русые волосы и шрамы на левом виске.
На Житомирщине из тюрьмы сбежал преступник
Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL:
В четверг, 15 августа, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь". Его объявили во всеукраинский розыск.
В сеть попали кадры "побега" наркобарона от сотрудников СБУ.
Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass был задержан СБУ в ночь на 17 августа.
Служба безопасности Украины задержала троих своих сотрудников, которые допустили побег наркобарона.
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