Ищут под Киевом: на Житомирщине из тюрьмы сбежал неоднократно судимый преступник

В четверг, 1 августа, из Бердичевского исправительного центра (Житомирская область) сбежал неоднократно судимый преступник Андрей Ботов, 1975 года рождения. Он направился в сторону Белой Церкви (Киевщина).

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото мужчины (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Особые приметы Ботова: рост приблизительно 185 см, русые волосы и шрамы на левом виске.

На Житомирщине из тюрьмы сбежал преступник Киев Оперативный

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